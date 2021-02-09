Жительница Тверской области пыталась задушить 17-летнего сына подушкой

Проживающая в тверском городе Старицы 42-летняя женщина попыталась избавиться от своего ребенка с помощью подушки.

Проживающая в тверском городе Старицы 42-летняя женщина попыталась избавиться от своего ребенка с помощью подушки.

По предварительным сведениям, остановить злоумышленницу смогла бабушка пострадавшего школьника, которая находилась в квартире в момент происшествия, сообщает пресс-служба Следственного комитета по региону.

Правоохранители вскоре осмотрели квартиру и собрали улики, а также задержали злоумышленницу, возбудив против нее уголовное дело по ст. 105 УК РФ "Убийство". Сотрудники Следкома уже назначили проведение ряда судебно-медицинских экспертиз. Также решается вопрос об избрании в отношении фигурантки дела меры пресечения.