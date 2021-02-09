В Госдуме оценили способ приумножить материнский капитал

По мнению депутата Оксаны Пушкиной, такую возможность большинство российских семей оценит положительно.

Зампредседателя Комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина поддержала идею инвестировать средства материнского капитала в ценные бумаги российских госкомпаний.

Как заявила депутат «Политике Сегодня», подобный инструмент будет востребован у российских семей. Однако особое внимание при реализации инициативы следует уделить рискам и гарантиям, подчеркнула Пушкина.

«Практически на каждой встрече с родительской общественностью возникают вопросы по использованию материнского капитала. В народе его называют “ленивые деньги”. И, на мой взгляд, данная инициатива — здравая. Но главное — это гарантии. Деньги не должны исчезнуть, а должны использоваться целенаправленно. Поддерживаю эту идею», — сказала Пушкина.

Ранее правительство РФ допустило возможность использовать маткапитал для инвестиций в ценные бумаги с минимальным риском. Речь идет о вкладах в госбанках, облигациях, обеспеченных гарантией, или облигациях, выпущенных госкомпаниями или госбанками. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источник в кабмине.

Уточняется, что «обналичить» тело маткапитала, вложив его в облигации, а затем продав их, будет нельзя. Семья, согласно инициативе, может только лишь получить на руки процентный доход от вклада или облигации.

Как объяснил ПС экономист Антон Шабанов, доходность российских ценных бумаг сможет перекрыть уровень инфляции. Это отличает их от банковских депозитов, которые призваны только лишь показывать прибыльность на уровне обесценивания денег.

«По крайней мере официальная инфляция — на этом уровне российские ценные бумаги могут перекрыть спокойно инфляцию. То есть рынок акций, или даже весь инвестиционный рынок, как раз для этого и предназначен изначально, чтобы перекрыть уровень инфляции. И, как правило, в 99% случаев он это показывает», — не сомневается экономист.

Соответствующую идею озвучили на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова в начале февраля. Предложение включили в проект «Дорожной карты по формированию и развитию механизмов инвестиционного развития РФ».

Предполагается, что инвестирование маткапитала позволит физлицам обеспечить проекты долгосрочным финансированием. Впрочем, окончательного решения по этому поводу еще не принято.

В текущем году размер маткапитала составляет 483 882 руб. на первого ребенка. При рождении второго ребенка сумма увеличивается еще на 155 550 рублей. Так, общая сумма на двух детей приравнивается к 639 423 руб. Пенсионный фонд России в 2021 году направит на маткапитал 443 млрд руб.

В настоящее время сертификат можно потратить на улучшение жилищных условий, на образование ребенка, накопительную пенсию матери, а также на товары и услуги, которые предназначены для социальной адаптации детей-инвалидов в соответствии с правительственным списком.

Средства господдержки семей можно распределять по нескольким направлениям, однако наличные деньги получить нельзя.