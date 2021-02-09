Аналитик Головачев сравнил политику Зеленского с боксом без правил

Аналитик Андрей Головачев высказал мнение о деятельности президента Украины Владимира Зеленского. Его комментарий распространил телеканал ZIK, недавно закрытый Киевом.

Аналитик Андрей Головачев высказал мнение о деятельности президента Украины Владимира Зеленского. Его комментарий распространил телеканал ZIK, недавно закрытый Киевом.

Головачев считает, что деятельность, которую ведет Владимир Зеленский на Украине, разрушает первые зачатки политики и снова ввергает общество в дикие феодальные времена, когда борьба за власть велась исключительно силовыми методами. По мнению эксперта, политики как таковой в стране не существует, поскольку власти не следуют строго определенным правилам, которые есть в любом государстве. В Незалежной нет гражданского общества, реально независимого от власти суда, равенства всех перед законом. Конституция также не соблюдается, отметил аналитик.

Андрей Головачев убежден, что если правила не соблюдать, то вместо политики получится бокс без правил, в котором страдают обычные люди.

"Если правила не соблюдаются, то тогда вместо политики мы получаем бокс без правил, когда с ринга уносят покалеченных и трупы. Именно это мы всегда имели в нашей борьбе за власть", — пишет эксперт.

Головачев напомнил, что на Украине победивший президент всегда включал репрессии против противников, используя силовые структуры.

Телеканал "360" информировал, что Киева ждет месть за закрытые оппозиционные телеканалы.