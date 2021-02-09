Сатановский пожалел Борреля после дипломатического провала в Москве

Политолог подчеркнул, что Москва может сменить риторику по отношению к Брюсселю после визита Борреля.

Несколько дней назад верховный представитель Европейского союза (ЕС) по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель вернулся из своей поездки в Москву и сразу же заговорил о санкциях против России. Причиной тому послужили дипломатические переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, считает российский политолог Евгений Сатановский.

В своем Telegram-канале «Армагеддоныч» эксперт объяснил, что представитель ЕС планировал «сделать выволочку» и предъявить Москве четкие требования по ситуации с блогером Алексеем Навальным, которому суд заменил условный срок на реальный по делу «Ив Роше». Ответная риторика Лаврова не пришлась Боррелю по вкусу, убежден Сатановский.

«Что-то в отношениях Евросоюза и России пошло не так. Точнее, с европейской точки зрения не так. С российской-то как раз нормальный ход событий: своя поляна четко обозначена, и лезть на нее не надо никому. Ни Штатам, ни Евросоюзу, ни черту, ни дьяволу. А то взяли, паразиты моду, лекции читать, на тему того, кому кем править и как себя вести», — написал политолог.

Неудавшийся визит представителя ЕС в Москву Евгений Сатановский назвал признаком того, что «шутки с Россией кончились». Москва какое-то время игнорировала дипломатические выпады в свою сторону, однако теперь позиция России может измениться. Европа тем временем будет и дальше «биться о нас теперешних, как рыба об лед».

«Даже жалко их. Вот, были же у людей времена: ради светлого теоретического будущего им сдавали что угодно из конкретного и более чем практичного настоящего. Слушались. Шли на какие угодно уступки. И вдруг, в самый интересный момент, прекратили. Бедный, бедный Боррель! Чем он теперь отчитываться будет?», — посетовал в заключение специалист.

По итогам дипломатической встречи с Сергеем Лавровым Жозеп Боррель заявил, что Россия «все больше отдаляется от Европы». Власти страны, по словам представителя Евросоюза, не захотели воспользоваться возможностью «для более конструктивного диалога с ЕС». Лавров же сообщил, что между Москвой и Брюсселем действовал системный подход, но Европейский союз «нарушил его в одностороннем порядке».