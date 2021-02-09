Норкин вспомнил анекдот про старого коня после рассуждений о Навальном

Телеведущий Андрей Норкин вспомнил анекдот про старого коня после рассуждений о блогере Алексее Навальном в студии передачи "Место встречи".

Телеведущий Андрей Норкин вспомнил анекдот про старого коня после рассуждений о блогере Алексее Навальном в студии передачи "Место встречи".

Глава Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов сравнил Навального с пахучим веществом, которое добавляют к газу для облегчения его обнаружения — одорантом.

Норкин посмеялся над сравнением Навального с веществом и вспомнил анекдот про старого коня.

"Британские ученые выяснили, что старый конь действительно борозды не портит. Только воздух", — сказал Андрей Норкин, рассмешив экспертов и гостей эфира.

Телеведущий также отметил, что эту шутку можно отнести и к области образования.