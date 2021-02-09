Белоруссия выступила за заморозку военных расходов в странах ОБСЕ

Белоруссия на семинаре ОБСЕ по военным доктринам предложила «заморозить» рост военных расходов в регионе.

Белоруссия на семинаре ОБСЕ по военным доктринам предложила «заморозить» рост военных расходов в регионе.

Семинар состоялся в видеоформате. Белоруссию на мероприятии представлял начальник департамента международного военного сотрудничества оборонного ведомства Олег Воинов, который выдвинул ряд инициатив по укреплению международной и региональной безопасности. В частности, как указывает пресс-служба Минобороны Белоруссии, он предложил "заморозить" процесс наращивания потенциалов и расходов на военную деятельность, что должно привести к снижению напряженности в регионе.

Минск предложил запустить переговоры по поводу контроля над вооружениями в Европе и ограничить размещение баллистических и крылатых ракет наземного базирования с дальностью пуска от 500 до 5500 километров. Также белорусский представитель призвал рассмотреть вопрос возращения к "нормальному функционированию Договора по открытому небу".