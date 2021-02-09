Дэвид Бекхэм стал послом радикальной мусульманской страны

Соглашение экс-футболиста с властями Катара вызвало гневную реакцию представителей секс-меньшинств во всем мире.

Как сообщает британский таблоид Daily Mail, экс-футболист Дэвид Бекхэм, известный своей деятельностью по защите прав секс-меньшинств, подписал контракт с правительством Катара, где гомосексуализм уголовно наказуем. За 10 миллионов фунтов стерлингов бывший полузащитник сборной Англии станет послом страны в преддверии проведения чемпионата мира по футболу FIFA в 2022 году.

Такой шаг вызвал гневную реакцию ЛГБТ-сообщества, так как в 2007 году звезда футбола заявлял, что «для него большая честь быть гей-иконой».

«Для меня — это честь — быть значимой персоной для геев. Мне нравится следить за собой и хорошо выглядеть», — заявлял Бекхэм во время выступления за «Лос-Анджелес Гэлакси».

Бекхэм систематически поддерживает ЛГБТ-культуру и среди его круга общения полно представителей сексуальных меньшинств. Например, футболист часто гостит на яхте певца Элтона Джона. Тем не менее поклонники футболиста из числа носителей нетрадиционных ценностей заявили, что ему не важны права секс-меньшинств и человеческая жизнь, когда на кону стоят большие деньги, уличив Бекхэма в лицемерии.

Однако источник сообщил Daily Mail, что перед подписанием контракта футболиста заверили, что Катар «смягчит свою политику» в отношении преследования представителей ЛГБТ».

ЛГБТ-права в Катаре

В настоящее время катарский уголовный кодекс криминализирует однополый акт и наказывает провинившихся приговором до семи лет лишения свободы. Кроме того, в стране действуют шариатские суды, где гомосексуалисты могут быть приговорены к смертной казни.

Также в стране запрещено «руководство, подстрекательство или соблазнение мужчины любым способом к акту гомосексуализма» с наказанием в виде тюремного заключения сроком от одного до трех лет.