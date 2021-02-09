Депутат Журавлев назвал причину отказа Украины от российской вакцины «Спутник V»

По мнению парламентария, президент Владимир Зеленский получил такое указание из Вашингтона.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев не стал покупать у Москвы партию вакцины от коронавируса «Спутник V» потому, что не нашел доказательств ее эффективности. По его словам, еще до начала лета 2021 года страна получит около 10 миллионов доз вакцин из других стран, в число которых Россия не входит.

На пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» депутат Государственной думы РФ, глава партии «Родина» Алексей Журавлев обратил внимание, что Украина уже давно могла открыть собственное производство вакцины «Спутник V» в Харькове. Москва готова пойти навстречу, но власти в Киеве настроены против сотрудничества с РФ.

«Мы прекрасно понимаем, что Украина – это одна из тех стран, где пандемия коронавируса сейчас идет полным ходом, положение там очень серьезное. Кроме риторики о спасении нации украинские власти не делают ничего, чтобы уберечь сограждан от COVID-19. В этом нет никакой логики, а если и есть, то она абсурдна: российскими тестами на выявление вируса они пользуются, а вакцину принимать отказываются. Откажитесь тогда и от тестов, вам просто нечем будет проверять своих граждан тогда», — заявил парламентарий.

В этом спектакле Владимир Зеленский играет сугубо второстепенную роль, уверен Журавлев. Украинский президент выполняет то, что ему советуют заокеанские «хозяева». Напомним, еще осенью 2020 года стало известно, что Киев не собирается закупать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Примечательно, что сообщило об этом не руководство страны, а американское посольство.

Перед этим временная поверенная в делах США Кристина Квин позвала главу Минздрава Максима Степанова на официальный ужин. Как выяснилось позже, трапеза была запланирована лишь с одной целью: до Степанова довели, что Украине сотрудничать с Россией по вопросу вакцинации не стоит.

«Они [Украина и США] подыскивают для этого [отказа от российской вакцины] всевозможные причины, благо тут можно изощряться как угодно. А Зеленский еще и актер. Но в конечном итоге, что он будет делать? Ведь наша вакцина будет зарегистрирована в Европе, это сейчас уже абсолютно понятно. Вот что он тогда будет делать?», — возмутился глава партии «Родина».

Сам Владимир Зеленский объявил, что будет прививаться от коронавируса американской вакциной Pfizer. По состоянию на 9 февраля 2021 года на Украине зафиксировано 1 291 025 случая заражения COVID-19.