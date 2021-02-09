Полиция задержала москвича за нападение на правоохранителей во время незаконного митинга

Злоумышленнику, который набросился на полицейских во время незаконного митинга в поддержку блогера Алексея Навального, предъявили обвинение.

Злоумышленнику, который набросился на полицейских во время незаконного митинга в поддержку блогера Алексея Навального, предъявили обвинение.

Сотрудники Следственного комитета Российской Федерации рассматривают уголовное дело о применении гражданином Москвы насилия в отношении представителя власти во время несанкционированных митингов.

По данным следствия, местный житель, участвовавший 23 января в несанкционированной акции, неподалеку от Страстного бульвара, нанес сотруднику полиции несколько ударов кулаком в область головы и туловища. Правоохранители установили личность злоумышленника. Сейчас мужчину задержали, ему предъявлено обвинение.