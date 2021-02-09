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16:29   9 Февраля 2021
Происшествия

Полиция задержала москвича за нападение на правоохранителей во время незаконного митинга

Полиция задержала москвича за нападение на правоохранителей во время незаконного митинга

Злоумышленнику, который набросился на полицейских во время незаконного митинга в поддержку блогера Алексея Навального, предъявили обвинение.

Сотрудники Следственного комитета Российской Федерации рассматривают уголовное дело о применении гражданином Москвы насилия в отношении представителя власти во время несанкционированных митингов.

По данным следствия, местный житель, участвовавший 23 января в несанкционированной акции, неподалеку от Страстного бульвара, нанес сотруднику полиции несколько ударов кулаком в область головы и туловища. Правоохранители установили личность злоумышленника. Сейчас мужчину задержали, ему предъявлено обвинение.

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#москва #ск #протесты

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