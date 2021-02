Вассерман: новейшие военные разработки РФ отрезвили адмирала США Ричарда

Россия и Китай за последние годы так нарастили свой стратегический потенциал, что США не могут оставить это без ответа. Вашингтону придется активно конкурировать с Москвой и Пекином, чтобы не произвести впечатления собственной несостоятельности.

Россия и Китай за последние годы так нарастили свой стратегический потенциал, что Соединенные Штаты Америки не могут оставить это без ответа. Вашингтону придется активно конкурировать с Москвой и Пекином, чтобы не создать у них впечатления собственной несостоятельности.

Такое мнение в статье для февральского номера газеты американского Военно-морского института высказал глава стратегического командования США адмирал Ричард, слова которого цитирует российский журналист, публицист и политический консультант Анатолий Вассерман.

Вассерман, в частности, отмечает, что Ричард сам называет российские и китайские успехи в наращивании стратегических возможностей отрезвляющими, но при этом признает, что в сложившихся условиях ядерная война США с Россией и Китаем становится возможной.

Адмирал Ричард подчеркивает, что Россия и Китай наращивали свою мощь и вели агрессивную политику в то время, когда Пентагон сосредоточил усилия на «борьбе с терроризмом». Поэтому Вашингтон, по мнению адмирала, не должен оставит без ответа, действия Москвы и Пекина, которые бросили невиданный со времен холодной войны вызов международным нормам.

«Мы должны активно конкурировать, чтобы сдерживать их агрессию; уступая их инициативам, мы рискуем укрепить их представления о том, что США не желают или не могут ответить, что может еще больше их подзадорить», — цитирует Вассерман слова Ричарда.

При этом политический аналитик напоминает, что «борьбой с терроризмом» Соединенные Штаты называют собственные вторжения в ряд стран, совершенные под предлогом борьбы с остатками ими же созданной террористической группировки «Аль-Каида» (деятельность которой запрещена в России решением Верховного суда).

Кроме того, за словами «борьба с терроризмом» в понятии Ричарда скрывается организация Вашингтоном череды государственных переворотов, вошедших в историю под названием «арабская весна», напоминает Вассерман. А также борьба с подконтрольными Америке террористами, которые в какой-то момент решили получать деньги не только от США и захватили часть сирийских и иракских нефтепромыслов – речь идет о запрещенной в РФ террористической организации ИГ. Вот, что Ричард в своей статье называет «борьбой с терроризмом», на которую США отвлеклись, пока Россия и Китай коварно наращивали свои стратегические возможности.

«Эти террористические банды запрещены по всему миру, в том числе и в самих США, но свидетельств их взаимодействия с США пруд пруди. Понятно, нам и китайцам пришлось противостоять террору: им в Синьцзяне, нам не только у себя, но и на Украине, и в Сирии…», — напоминает также политолог.

Не Россия с Китаем, по его словам, нарушают установленные разнообразными договорами международные нормы, а как раз сами США. Вашингтон называет это «миром, основанным на правилах», однако эти правила устанавливает Америка, и ее пугает, что военные доктрины России и Китая предусматривают возможность ответного применения ядерного оружия в том случае возникновения угрозы самому их существованию.

«А нас успокаивает часть статьи Ричарда, где рост стратегических возможностей РФ и КНР, включая наши новейшие разработки, открытым текстом назван отрезвляющим. Пусть западные политикантропы да вояки помнят: нападут — огребут», — заключил Анатолий Вассерман.

Напомним, американское издание We Are The Mighty провело сравнительный анализ современного ядерного оружия, имеющегося на вооружении РФ и США, и пришло к выводу, что отечественные ракеты серьезно уступают российским.

Так авторы материала назвали «карликами» вооружения, имеющиеся в распоряжении пентагона, так как, например, мощность американских ракет Minuteman III в 35 раз меньше, чем мощность российских ракетных систем РС-28 «Сармат».