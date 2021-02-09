Актер Леонид Куравлев, замкнувшийся в себе после смерти любимой жены, перестал отвечать на телефонные звонки. Его друзья с тревогой обсуждали ситуацию в эфире шоу "Звезды сошлись".

Актер Леонид Куравлев, замкнувшийся в себе после смерти любимой жены, перестал отвечать на телефонные звонки. Его друзья с тревогой обсуждали ситуацию в эфире шоу "Звезды сошлись".

Создатель знаменитой роли Афони, звезда фильма "Иван Васильевич меняет профессию", Леонид Куравлев пропал и не реагирует на звонки от друзей. По их словам, он так и не оправился после смерти своей супруги Нины Васильевой в 2012 году. Артист жил затворником, ходил в трауре, но, по крайней мере, раньше до него можно было дозвониться по телефону. Теперь все его номера недоступны.

Друг Куравлева, художник Никас Сафронов, по его собственным словам, видел его последний раз полтора года назад на своем собственном юбилее. Созванивались они около года назад. Теперь у Сафронова не получилось выйти на связь с артистом ни по одному из его телефонов. Художник сказал, что его друг "потерялся" после смерти жены, которая была ему "как мать". Другой близкий знакомый актера Александр Шпагин образно сформулировал состояние Куравлева как некую болезнь.

"Человек все больше заболевает болезнью смерти. Он себя готовит на тот свет", — сказал он.

Сафронов рассказал, что актер просил его создать проект общего памятника для его жены и него самого. Сначала ему хотелось увековечить память любимой женщины в шикарном монументе, но после он передумал и настоял на скромном памятнике с выгравированными именами. Дело в том, что Нина Васильева похоронена среди академиков и деятелей науки, и ее мужу стало неловко устанавливать рядом с их памятниками "что-то грандиозное".