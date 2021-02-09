В Госдуме предложили создать штабы по борьбе с провокациями на выборах в 2021 году

Председатель партии "Родина", депутат Госдумы Алексей Журавлев предложил создать наблюдательные штабы по борьбе с провокациями на предстоящих выборах в 2021 году.

Председатель партии "Родина", депутат Госдумы Алексей Журавлев предложил создать наблюдательные штабы по борьбе с провокациями на предстоящих выборах в 2021 году.

С соответствующим заявлением парламентарий выступил на заседании Координационного совета Общественной палаты РФ по общественному контролю. Главной задачей является тотальный мониторинг провокационной активности, подчеркнул Журавлев.

Кроме того, простого присутствия обычных наблюдателей на выборах депутатов Госдумы в 2021 году будет недостаточно, поскольку внешние и внутренние враги постараются сфабриковать как можно больше нарушений на голосовании. Похожую технологию уже "обкатали" в 2020 году во время принятия поправок к Конституции, напомнил депутат.

Именно поэтому необходимо работать на опережение как во время самого голосования, так и в процессе подготовки к нему. Нужно не только оперативно мониторить любую подозрительную активность, но и сразу ее пресекать, заявил Журавлев.