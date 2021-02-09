Вероятности становления Украины частью Европейского союза не прослеживается. К такому выводу пришел ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.

Вероятности становления Украины частью Европейского союза не прослеживается. К такому выводу пришел ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил, что идея о предоставлении Киеву "европейской перспективы" получила поддержку в Христианско-демократическом союзе. По словам Федорова, дипломату тяжело публично озвучивать реальное положение дел.

"К большому сожалению наших украинских братьев, перспективы вступления Украины в ЕС или даже какой-то подготовки данного события в настоящее время отсутствуют", — передает слова эксперта ФБА "Экономика сегодня".

Российский сенатор Алексей Пушков ранее назвал причину заинтересованности Украины в НАТО, передает телеканал "360".