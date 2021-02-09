Хакеры из КНДР украли 300 млн долларов на реализацию ядерной программы

Собранные средства киберпреступники направили на поддержку экономики Северной Кореи.

Хакеры из Северной Кореи украли более 300 миллионов долларов на финансирование программы по созданию ядерного оружия, включая баллистические ракеты. Такую сумму мошенники собрали с 2019 по 2020 годы. Об этом сообщило издание CNN, ссылаясь на источник в Совете Безопасности ООН.

Специалисты организации подготовили доклад, в котором утверждают факт хищения средств из финансовых учреждений и онлайн-сервисов по обмену валют, в указанный период. Результатом годовых кибератак стала сумма в 316,4 млн долларов. В дальнейшем махинаторы направили деньги на поддержку экономики Северной Кореи и на осуществление ядерной программы.

Власти КНДР обслуживали ядерные объекты, совершенствовали инфраструктуру, предназначенную для запуска баллистических ракет и не останавливали производство расщепляющихся материалов. Все это функционировало за счет денег, полученных от хакеров, утверждают специалисты ООН в докладе.

Кроме того, из фрагмента документа следует, что одна из стран (из состава ООН) рассказала, что Северная Корея способна снабдить баллистические ракеты ядерными боеголовками.

Отчет составлен на основе информации стран, входящих в НАТО, спецслужб, СМИ и граждан-беженцев КНДР, отмечает автор статьи. Как правило, подобного рода отчеты предоставляют раз в полгода — в начале осени и в начале весны. Дата официальной публикации документа экспертов не объявлена.

Северокорейские хакеры не раз попадались на финансовых аферах. В 2019 году мошенников уличили в масштабных кибер-атаках на банки Америки. В 2017 году со счета Центрального банка Бангладеш в Федеральном банке Нью-Йорка исчез 81 млн долларов, в чем и подозревали злоумышленников из КНДР.