Историк Третьего рейха осудил депутатов Госдумы за запрет изображения нацистов

Эксперт объяснил, что никаких дополнительных законов в этой части принимать в России не нужно.

На следующей неделе Государственная дума РФ может взяться за обсуждение законопроекта «о запрете на публичную демонстрацию изображений лиц нацистских военных преступников». Один из авторов документа, глава комитета по культуре Елена Ямпольская сообщила, что инициатива «уже на выходе» и может пройти в первое чтение после 15 февраля.

Депутаты планируют вносить соответствующие изменения в уже существующие законы «О противодействии экстремистской деятельности» и «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». Под запрет на публичную демонстрацию попадут изображения тех, кто осужден Нюрнбергским трибуналом и признан виновным в военных и преступлениях против человечности.

В документе есть и исключения: показывать лица нацистских преступников разрешается в том случае, если при этом «формируется негативное отношение к идеологии нацизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацизма».

На такую инициативу российских парламентариев натолкнула «публичная демонстрация» лиц нацистов, которую они стали замечать в повседневности. К примеру, Елена Ямпольская призналась, что в одном из столичных магазинов обнаружила в продаже «блузки с изображением Адольфа Гитлера и других военных преступников».

Еще одним поводом стал прошлогодний инцидент, имевший место во время празднования Дня Победы. Напомним, на официальном сайте акции «Бессмертный полк» Мухаммед Эль-Айюби из Казани разместил фотографию Адольфа Гитлера, а Даниил Шестаков из Перми на сайте «Банк памяти» опубликовал изображение генерала Андрея Власова, который в годы войны перешел на сторону нацистской Германии.

Некоторые коллеги Ямпольской отнеслись к проекту закона настороженно. Зампред комитета Госдумы по информационной политике Александр Ющенко посоветовал более конкретно обрисовать признаки, по которым Роспотребнадзор будет выявлять нарушителей. Ведь многочисленные изображения нацистских преступников можно заметить в художественных и документальных фильмах, учебниках и книгах.

Историк Третьего рейха, публицист Константин Залесский посоветовал депутатам Госдумы убрать новый законопроект «в стол». Существующих норм и положений в законе «О противодействии экстремистской деятельности» вполне достаточно для того, чтобы наказывать за производство одежды с изображением Адольфа Гитлера, полагает эксперт.

«В конце концов молодых людей [Шестакова и Эль-Айюби] в 2020 году сразу же отыскали и оштрафовали. Это значит, что существующих мер вполне достаточно, никакой необходимости в очередном законе нет. В России существует очень большое количество норм, которые регулируют такие случаи. И так уже почти никто не публикует или производит такие изображения с целью пропаганды, а если и случается, то людей сразу привлекают по статьям о борьбе с экстремизмом. Сейчас это больше похоже на имитацию бурной деятельности», — объяснил Залесский.

За публикацию фотографии генерала Власова 23-летнего Даниила Шестакова приговорили к девяти месяцам исправительных работ. Мухаммед Эль-Айюби за изображение Гитлера получил один год лишения свободы условно, а также штраф в 150 тысяч рублей.