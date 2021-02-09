Московский инвалид трагически погиб при взрыве в квартире

Житель Москвы, перенесший инсульт, погиб при взрыве в квартире, в которой он проживал со своей матерью.

Житель Москвы, перенесший инсульт, погиб при взрыве в квартире, в которой он проживал со своей матерью.

Взрыв прогремел в квартире на северо-востоке Москвы. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили тело мужчины со страшными повреждениями.

У погибшего оторвало руку, а также на теле 54-летнего мужчины были обнаружены множественные ожоги и серьезная открытая рана живота.

По имеющимся данным, потерпевший жил в квартире вместе со своей престарелой матерью. Погибший перенес инсульт, после этого он стал инвалидом. В последнее время мужчина искал работу, но никто его на нее не брал.