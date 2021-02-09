15:35 9 Февраля 2021Политика
Закон о наказании за пропаганду наркотиков в Сети прошел второе чтение в Госдуме РФ
Законопроект о лишении свободы за пропаганду наркотиков в интернете принят депутатами Госдумы РФ во втором чтении.
Законопроект о лишении свободы за пропаганду наркотиков в интернете принят депутатами Госдумы РФ во втором чтении.
Согласно полученной информации, изменения коснулись 230 статьи Уголовного кодекса РФ. Закон запрещает склонять к употреблению психотропных или наркотических веществ через информационно-коммуникационные сети. За нарушение полагается лишение свободы на срок от пяти до 10 лет. Авторами инициативы стали все представители думских фракций.