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15:35   9 Февраля 2021
Политика

Закон о наказании за пропаганду наркотиков в Сети прошел второе чтение в Госдуме РФ

Закон о наказании за пропаганду наркотиков в Сети прошел второе чтение в Госдуме РФ

Законопроект о лишении свободы за пропаганду наркотиков в интернете принят депутатами Госдумы РФ во втором чтении.

Согласно полученной информации, изменения коснулись 230 статьи Уголовного кодекса РФ. Закон запрещает склонять к употреблению психотропных или наркотических веществ через информационно-коммуникационные сети. За нарушение полагается лишение свободы на срок от пяти до 10 лет. Авторами инициативы стали все представители думских фракций.

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#россия #госдума #законопроект

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