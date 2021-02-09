Литератор и критик-журналист Галина Хлебникова умерла на 71-м году жизни.

Литератор и критик-журналист Галина Хлебникова умерла на 71-м году жизни.

Сведений о причине смерти Хлебниковой пока нет. Близкие кинокритика позднее назовут место и дату похорон, передает пресс-служба Союза кинематографистов РФ.

Коллеги Галины Хлебниковой назвали ее скромным и интеллигентным человеком, влюбленным в кино и людей, которые его создают. Также они назвали журналистку великолепным профессионалом. Хлебникова работала в изданиях Москвы, Ташкента, Самарканда, Ярославля — почти везде она отвечала за рубрику о кинематографе.