Госдума РФ одобрила проект о крупных штрафах для операторов связи

Госдума России во втором чтении проголосовала за принятие законопроекта о штрафах для операторов связи, которые не сменили оборудование для бесперебойной подачи интернета.

Госдума России во втором чтении проголосовала за принятие законопроекта о штрафах для операторов связи, которые не сменили оборудование для бесперебойной подачи интернета.

Как стало известно, соответствующую инициативу планируют закрепить в Кодексе об административных правонарушениях. Согласно тексту документа, операторы связи могут быть оштрафованы на 1 миллион рублей за несоблюдение условий проекта.

Авторами инициативы о работе интернета выступили депутаты Госдумы Российской Федерации Александр Хинштейн и Сергей Боярский.