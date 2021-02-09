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15:22   9 Февраля 2021
Политика

Госдума РФ одобрила проект о крупных штрафах для операторов связи

Госдума РФ одобрила проект о крупных штрафах для операторов связи

Госдума России во втором чтении проголосовала за принятие законопроекта о штрафах для операторов связи, которые не сменили оборудование для бесперебойной подачи интернета.

Как стало известно, соответствующую инициативу планируют закрепить в Кодексе об административных правонарушениях. Согласно тексту документа, операторы связи могут быть оштрафованы на 1 миллион рублей за несоблюдение условий проекта.

Авторами инициативы о работе интернета выступили депутаты Госдумы Российской Федерации Александр Хинштейн и Сергей Боярский.

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#госдума #закон #интернет

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