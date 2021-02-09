Забивший пенсионерку поленом житель Бурятии пойдет под суд

Правоохранители в Бурятии направили в суд дело в отношении 34-летнего мужчины. Он обвиняется в разбое и убийстве пенсионерки. Для расправы злоумышленник воспользовался поленом.

Правоохранители в Бурятии направили в суд дело в отношении 34-летнего мужчины. Он обвиняется в разбое и убийстве пенсионерки. Для расправы злоумышленник воспользовался поленом.

По версии республиканского СУ СКР, фигурант за деньги колол дрова пожилым супругам. Он заметил наличие дорогостоящих инструментов и выяснил, где хозяин их хранит. В день преступления мужчина был выпившим, проходя мимо дома потерпевших, он заметил отсутствие в окнах света. Как выяснилось позднее, пенсионер лежал в больнице, а его жена ушла в магазин.

Фигурант перемахнул через забор и принялся рыскать по двору в поисках инструментов. Как только он сложил добычу в рюкзак, вернулась пенсионерка. Мужчина схватил полено и напал на жертву сзади. От сильных ударов потерпевшая позднее умерла. Злоумышленник забрал у нее ключи и обыскал дом, прихватив ценности. Материальный ущерб превысил 440 тысяч рублей.

Задержать душегуба по горячим следам не удалось. Соседка пенсионеров помогла составить портрет подозрительного незнакомца, который уходил со двора с большим мешком. В найденной записной книжке потерпевшего силовики нашли имена и телефоны. Среди тех, которые они проверяли, были данные и обвиняемого. Он оказался очень похож на человека, которого видела пенсионерка. В доме у фигуранта нашли часть украденного и одежду с каплями крови. Его версия о том, что мешок с ценностями он нашел на улице, оказалась откровенной ложью. Дело в отношении душегуба направлено в суд.