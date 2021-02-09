ВОЗ опровергла версию о лабораторном происхождении коронавируса

Эксперты Всемирной организации здравоохранения назвали маловероятной версию о распространении коронавируса из-за лабораторной утечки.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения назвали маловероятной версию о распространении коронавируса из-за лабораторной утечки.

По словам главы международной группы экспертов ВОЗ Питера Бен Эмбарека, специалисты изучили четыре гипотезы того, как вирус Sars-Cov-2 мог попасть к человеку. Он исключил вероятность лабораторного происхождения вируса и подчеркнул, что организация больше не будет изучать данную версию.

Наиболее правдоподобной эксперты считают гипотезу о передаче коронавируса через промежуточный носитель. Также Sars-Cov-2 мог распространиться через поверхности замороженных продуктов. Таким образом, вирус могли привезти издалека.