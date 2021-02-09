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14:48   9 Февраля 2021
Политика

Путин позитивно оценил работу судебной системы в пандемию

Путин позитивно оценил работу судебной системы в пандемию

Судебная система РФ сумела приспособиться к новым условиям на фоне пандемии. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании судей общей юрисдикции и арбитражных судов.

По его словам, судебные органы работали с максимальной отдачей и защищали интересы граждан, несмотря на риски, которые связаны с пандемией. Благодаря этому суды сумели сохранить качество работы на одном из лидирующих в Совете Европы уровне.

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#россия #путин #суды

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