Судебная система РФ сумела приспособиться к новым условиям на фоне пандемии. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании судей общей юрисдикции и арбитражных судов.

Судебная система РФ сумела приспособиться к новым условиям на фоне пандемии. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании судей общей юрисдикции и арбитражных судов.

По его словам, судебные органы работали с максимальной отдачей и защищали интересы граждан, несмотря на риски, которые связаны с пандемией. Благодаря этому суды сумели сохранить качество работы на одном из лидирующих в Совете Европы уровне.