Вашингтон снял с себя ответственность за защиту сирийской нефти

США снимают с себя ответственность за защиту сирийской нефти. Об этом заявил представитель Пентагона Джон Кирби.

США снимают с себя ответственность за защиту сирийской нефти. Об этом заявил представитель Пентагона Джон Кирби.

По словам спикера американского военного ведомства, единственная обязанность США на территории Сирии — это борьба с террористами ИГ (организация запрещена в РФ). Кирби добавил, что в ближневосточном государстве антитеррористическую миссию поддерживают 900 военнослужащих, пишет ФАН.

"Сотрудники министерства обороны и его субподрядчики не уполномочены протягивать руку помощи частной компании, стремящейся к разработке нефтяных ресурсов в Сирии, а также ее сотрудникам или агентам", — заявил он.

Стоит отметить, что смена риторики нового президента США Джо Байдена фактически не изменит положения дел в Сирии. Американская нефтяная компания, как и курдские вооруженные подразделения, не собираются покидать республику. Отличие может заключаться в том, что теперь многочисленные колонны нефтевозов к иракской границе будет сопровождать охрана из подразделений "Сирийских демократических сил".