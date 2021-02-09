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14:37   9 Февраля 2021
Политика

Захарова упрекнула Нидерланды в игнорировании ключевого фактора в деле MH17

Захарова упрекнула Нидерланды в игнорировании ключевого фактора в деле MH17

Гаага закрыла глаза на прегрешения Киева в деле по MH17. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Представитель ведомства прокомментировала отказ правительства Нидерландов расследовать факты незакрытия воздушного пространства над восточной частью Украины. По ее словам, роль Киева является ключевым фактором в деле. Однако привлечение к ответственности Украины было бы неудобным аспектом для Гааги. Для этого правительство Нидерландов проигнорировало прегрешения подопечных Киева.

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#захарова #нидерланды #mh17

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