Гаага закрыла глаза на прегрешения Киева в деле по MH17. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Гаага закрыла глаза на прегрешения Киева в деле по MH17. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Представитель ведомства прокомментировала отказ правительства Нидерландов расследовать факты незакрытия воздушного пространства над восточной частью Украины. По ее словам, роль Киева является ключевым фактором в деле. Однако привлечение к ответственности Украины было бы неудобным аспектом для Гааги. Для этого правительство Нидерландов проигнорировало прегрешения подопечных Киева.