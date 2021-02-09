Французские ученые научили смартфон определять коронавирус в организме пользователя

Новая разработка французских ученых позволит определять наличие вируса SARS-CoV-2 в организме при помощи смартфона.

Новая разработка французских ученых позволит определять наличие вируса SARS-CoV-2 в организме при помощи смартфона.

Ученые из Университета Лилля изобрели устройство, которое подключается в разъем мобильного телефона. На одноразовую тестовую полоску устройства нужно нанести несколько капель жидкости из носовой полости. В дальнейшем разработчики планируют упростить процедуру, чтобы тест проходил на основе слюны. Об этом сообщили France Info и телеканал BFM.

Коронавирус окружен спайк-протеинами, на который реагируют встроенные датчики, пояснили специалисты. Результат будет готов в течение десяти минут, точность тестирования составляет 90%, утверждают разработчики.

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала, при каких погодных условиях погибает вирус SARS-CoV-2. Изучив поведение коронавируса при разных условиях профессор пришла к определенным выводам, пишет телеканал "360".