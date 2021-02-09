Должность художественного руководителя московского театра "Гоголь-центр" займет актер Алексей Агранович.

Должность художественного руководителя московского театра "Гоголь-центр" займет актер Алексей Агранович.

Согласно приказу департамента культуры города Москвы, Алексея Аграновича назначили художественным руководителем Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Московский драматический театр им. Н. В. Гоголя" с 26 февраля.

Режиссер Кирилл Серебренников попрощался с труппой театра "Гоголь-центр", опубликовав соответствующий пост в Instagram. Серебренников был художественным руководителем театра с 2012 года.