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14:26   9 Февраля 2021
Общество

Стало известно имя нового худрука "Гоголь-центра"

Должность художественного руководителя московского театра "Гоголь-центр" займет актер Алексей Агранович.

Согласно приказу департамента культуры города Москвы, Алексея Аграновича назначили художественным руководителем Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Московский драматический театр им. Н. В. Гоголя" с 26 февраля.

Режиссер Кирилл Серебренников попрощался с труппой театра "Гоголь-центр", опубликовав соответствующий пост в Instagram. Серебренников был художественным руководителем театра с 2012 года.

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