14:26 9 Февраля 2021Общество
Стало известно имя нового худрука "Гоголь-центра"
Должность художественного руководителя московского театра "Гоголь-центр" займет актер Алексей Агранович.
Должность художественного руководителя московского театра "Гоголь-центр" займет актер Алексей Агранович.
Согласно приказу департамента культуры города Москвы, Алексея Аграновича назначили художественным руководителем Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Московский драматический театр им. Н. В. Гоголя" с 26 февраля.
Режиссер Кирилл Серебренников попрощался с труппой театра "Гоголь-центр", опубликовав соответствующий пост в Instagram. Серебренников был художественным руководителем театра с 2012 года.