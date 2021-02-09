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14:24   9 Февраля 2021
Происшествия

Подозреваемого в убийстве многодетной матери задержали в Свирске

Подозреваемого в убийстве многодетной матери задержали в Свирске

Пьяные посиделки закончились смертью 37-летней женщины. По предварительным данным, сибирячка пришла в гости к подруге, где и произошел конфликт.

Местный житель начал угрожать убийством девушке — знакомой бывшей супруги —, после чего участники застолья пытались его успокоить. Однако дебошир замахнулся ножом и ударил жертву. От полученных ранений многодетная мать скончалась.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Подозреваемого задержали, решается вопрос о заключении его под стражу. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

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#убийство #полиция #иркутская область

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