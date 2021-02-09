Песков оценил заявление Зюганова по задержанному депутату

Глава КПРФ Геннадий Зюганов проявил агрессивную риторику, комментируя ситуацию с задержанием депутата Николая Бондаренко, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Глава КПРФ Геннадий Зюганов проявил агрессивную риторику, комментируя ситуацию с задержанием депутата Николая Бондаренко, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Российский политик Геннадий Зюганов ранее выступил в защиту задержанного парламентария и заявил, что не позволит "устроить расправу" над Бондаренко.

Дмитрий Песков считает, что выступление лидера КПРФ было весьма агрессивным. Кремль негативно реагирует на подобные выпады, добавил спикер.