Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
14:22   9 Февраля 2021
Политика

Песков оценил заявление Зюганова по задержанному депутату

Песков оценил заявление Зюганова по задержанному депутату

Глава КПРФ Геннадий Зюганов проявил агрессивную риторику, комментируя ситуацию с задержанием депутата Николая Бондаренко, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Российский политик Геннадий Зюганов ранее выступил в защиту задержанного парламентария и заявил, что не позволит "устроить расправу" над Бондаренко.

Дмитрий Песков считает, что выступление лидера КПРФ было весьма агрессивным. Кремль негативно реагирует на подобные выпады, добавил спикер.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#зюганов #кпрф #песков #бондаренко

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров