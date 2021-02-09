Сенат США начнет второй процесс по вопросу импичмента Трампу

Рассмотрение вопроса об импичменте бывшему президенту США Дональду Трампу в Сенате начнется 9 февраля в 13:00 по местному времени (21:00 по мск).

Рассмотрение вопроса об импичменте бывшему президенту США Дональду Трампу в Сенате начнется 9 февраля в 13:00 по местному времени (21:00 по мск).

Второй процесс связан с событиями, которые произошли 6 января в Вашингтоне. Сторонники 45-го президента США прорвали оцепление и штурмовали здание Капитолия. В ходе беспорядков погибли пять человек. Трампу вменяется "подстрекательство к мятежу".

Трамп стал первым в американской истории человеком, в отношении которого дважды была запущена процедура отстранения от власти. Первая попытка объявить республиканцу импичмент состоялась в 2019 году.