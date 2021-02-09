Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
14:10   9 Февраля 2021
Происшествия

Военные подтвердили факт жесткой посадки Ан-12 на Итурупе

Военные подтвердили факт жесткой посадки Ан-12 на Итурупе

Самолет Ан-12, относящийся к категории военно-транспортных, совершил жесткую посадку. Инцидент произошел на аэродроме "Буревестник" на острове Итуруп.

В пресс-службе Восточного военного округа отметили, что в результате инцидента никто не пострадал. Плановый полет осуществлялся в сложных погодных условиях. Самолет в ходе посадки получил повреждение — у него надломились носовая и левая стойки шасси.

Отметим, что во время приземления пилот немного "промахнулся". Самолет оказался за пределами посадочной полосы и зацепил бруствер, сообщал телеканал "Царьград".

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#самолет #военные #итуруп

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров