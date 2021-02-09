Военные подтвердили факт жесткой посадки Ан-12 на Итурупе

Самолет Ан-12, относящийся к категории военно-транспортных, совершил жесткую посадку. Инцидент произошел на аэродроме "Буревестник" на острове Итуруп.

Самолет Ан-12, относящийся к категории военно-транспортных, совершил жесткую посадку. Инцидент произошел на аэродроме "Буревестник" на острове Итуруп.

В пресс-службе Восточного военного округа отметили, что в результате инцидента никто не пострадал. Плановый полет осуществлялся в сложных погодных условиях. Самолет в ходе посадки получил повреждение — у него надломились носовая и левая стойки шасси.

Отметим, что во время приземления пилот немного "промахнулся". Самолет оказался за пределами посадочной полосы и зацепил бруствер, сообщал телеканал "Царьград".