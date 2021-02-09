Совет Европы возьмется за «цыганский вопрос» на Украине

Европейская организация уже готовит специалистов для защиты интересов нацменьшинств.

Совет Европы (СЕ) готов встать на защиту национальных меньшинств на Украине. По данным RT, организация занимается поиском консультантов, которые будут отстаивать интересы малых народов. Представителям этнических групп помогут приспособиться к местным реалиям и расскажут о необходимости участвовать в «принятии решений» на территории чужой страны.

«Второй этап проекта направлен на укрепление общей законодательной и институциональной основы защиты национальных меньшинств, включая рома, а также языков меньшинств при одновременном усилении потенциала и возможностей для эффективного участия членов национальных меньшинств и гражданского общества в принятии решений», — цитирует текст тендера RT.

Какие конкретно народности на территории Украины могут рассчитывать на помощь от Совета Европы, в документе не сказано. Однако особое внимание авторы уделили «роме», то есть этнической группе, которую в народе привыкли называть «цыгане». Чиновники из СЕ полагают, что именно они сталкиваются с самыми серьезными проблемами и лишениями в постсоветских странах .

Им трудно получить доступ к некоторым официальным документам, в украинских школах до сих пор нет возможности получать образование на цыганском языке (произношение которого напоминает украинский). 30 специалистов, которых готовят в Совете Европы, займутся этими вопросами, параллельно организуя круглые столы, встречи с представителями СМИ и конференции для цыган. Для этих целей СЕ готов выделить 55 тысяч евро.

Уроки на цыганском языке и круглые столы для нацменьшинств на Украине трудно назвать первоочередными вопросами, которыми следует заниматься Совету Европы. Такое мнение высказал гендиректор коммуникационного агентства «Маркелов Групп», политтехнолог Сергей Маркелов. В стране до сих пор не могут определиться даже с государственным языком: Киев поручил говорить исключительно на украинском, однако половина населения продолжает использовать русский язык в повседневной жизни.

«Эту проблему не могут решить миллиарды долларов, а тут Совет Европы хочет помочь всем нацменьшинствам на Украине за 55 тысяч евро [67 тысяч долларов США]. Украина сама по себе перепутана, кто там главный титульный народ, кто второстепенный. Продолжаются скандалы между западом и востоком страны, которые находят отражение в полноценном вооруженном конфликте. <…> Народностей там тьма, как и в любой постсоветской стране. Не знаю, как этими деньгами можно им помочь», — заявил эксперт.

По мнению Маркелова, Киев ждет более масштабной помощи от Брюсселя, однако пока стране остается довольствоваться «мелкими подачками». Совсем недавно украинский президент Владимир Зеленский официально объявил о том, что жители его страны – не кролики, над которыми можно ставить «опыты». Совет Европы, впрочем, может заняться «цыганским вопросом» именно с целью тестирования некоторых механизмов взаимодействия с мигрантами, которые в будущем можно будет использовать и для решения проблем внутри ЕС.

«Возможно [европейцы], будут обкатывать свои технологии на Украине. Киев обижен на Европейский союз: он ожидал, что от ЕС пойдут серьезные финансовые вливания и помощь. Ничего этого не произошло, поэтому Совету Европы остается вот такими точечными акциями поддерживать контакт с Украиной, решать мелкие проблемы», — добавил политолог.

Если «консультанты» Совета Европы действительно помогут нацменьшинствам на Украине, в недалеком будущем страна может превратиться во вторую Францию, где представители «ромы» устраивают открытые столкновения и беспорядки прямо на улицах. Историк и режиссер Евгений Понасенков ранее уже высказывал недовольство в адрес Эмманюэля Макрона, чья политика привела к засилью мигрантов на улицах французских городов.