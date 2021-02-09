Глава Пентагона готовит чистку американских военных по всему миру

Пентагон запланировал провести обзор расположения американских солдат по всему миру с детальным анализом ресурсов, стратегий и миссий.

Пентагон запланировал провести обзор расположения американских солдат по всему миру с детальным анализом ресурсов, стратегий и миссий.

Первая общевойсковая операция пройдет под командованием нового главы Пентагона Ллойда Остина и по итогу американские корпуса за рубежом потеряют часть живой силы и техники.

С целью урезать расходы и проводится оптимизация, отмечает автор радио Sputnik Михаил Шейнкман. Он считает, что содержание 800 военных баз более чем в 70 странах обходится недешево, а если точнее – то примерно в 120-150 миллиардов долларов. По этой причине Министру обороны США и поручили пересмотреть дислокацию, чтобы американское военное присутствие отвечало интересам нацбезопасности и приоритетам во внешней политике.

Генерал Остин распорядился о выводе части контингента из Германии, предупредил Японию об усилении поддержки в ее спорах с Китаем, а также напомнил Южной Корее о возвращении совместных маневров, пообещав совершать все военные манипуляции только после обязательных консультаций с союзниками и партнерами.