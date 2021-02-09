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13:54   9 Февраля 2021
Армия

Глава Пентагона готовит чистку американских военных по всему миру

Глава Пентагона готовит чистку американских военных по всему миру

Пентагон запланировал провести обзор расположения американских солдат по всему миру с детальным анализом ресурсов, стратегий и миссий.

Первая общевойсковая операция пройдет под командованием нового главы Пентагона Ллойда Остина и по итогу американские корпуса за рубежом потеряют часть живой силы и техники.

С целью урезать расходы и проводится оптимизация, отмечает автор радио Sputnik Михаил Шейнкман. Он считает, что содержание 800 военных баз более чем в 70 странах обходится недешево, а если точнее – то примерно в 120-150 миллиардов долларов. По этой причине Министру обороны США и поручили пересмотреть дислокацию, чтобы американское военное присутствие отвечало интересам нацбезопасности и приоритетам во внешней политике.

Генерал Остин распорядился о выводе части контингента из Германии, предупредил Японию об усилении поддержки в ее спорах с Китаем, а также напомнил Южной Корее о возвращении совместных маневров, пообещав совершать все военные манипуляции только после обязательных консультаций с союзниками и партнерами.

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#сша #пентагон #расходы

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