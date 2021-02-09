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13:46   9 Февраля 2021
Политика

Захарова: истерика Запада не повлияет на политику Москвы

Захарова: истерика Запада не повлияет на политику Москвы

Давление внешних игроков не способно оказать влияние на политический курс России. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она напомнила, что накануне власти Швеции, Германии и Польши приняли решение выслать российских дипломатов, а также назвала эти действия необоснованными и недружественными. При этом Захарова подчеркнула, что данная ситуация не является беспрецедентной.

"Не надо фокусироваться на этой истерике как на чем-то, что может перекрыть, изменить нашу политику. Наша политика не выстраивается в связи с тем, что кому-то хочется нам сделать хуже, навредить и так далее", — сказала дипломат в эфире Первого канала.

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#россия #захарова #мид рф

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