В России может появиться новый тип доступного жилья

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил изучить использование плавучих домов.

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил кабмину изучить возможность использования домов на воде (хаусботов). Соответствующий документ представлен на сайте Правительства РФ.

Идея развития нового вида жилья стала результатом рабочей поездки министра в Карелию. Разработать план возможной эксплуатации сооружений на понтонах глава кабмина поручил к 1 июня 2021 года.

«Представить в правительство Российской Федерации предложения в части возможности использования хаусботов на водных объектах», — гласит распоряжение.

Плавучий дом или хаусбот представляет собой судно либо плавучий объект, который служит в качестве жилого помещения.