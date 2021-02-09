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15:05   9 Февраля 2021
Россия

В России может появиться новый тип доступного жилья

В России может появиться новый тип доступного жилья

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил кабмину изучить возможность использования домов на воде (хаусботов). Соответствующий документ представлен на сайте Правительства РФ.

Идея развития нового вида жилья стала результатом рабочей поездки министра в Карелию. Разработать план возможной эксплуатации сооружений на понтонах глава кабмина поручил к 1 июня 2021 года.

«Представить в правительство Российской Федерации предложения в части возможности использования хаусботов на водных объектах», — гласит распоряжение.

Плавучий дом или хаусбот представляет собой судно либо плавучий объект, который служит в качестве жилого помещения.

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#рф #мишустин #Хаусбот #новый вид жилья

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