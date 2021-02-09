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13:39   9 Февраля 2021
Происшествия

Управляющая компания в Домодедово попалась на хищении 30 млн рублей

Управляющая компания в Домодедово попалась на хищении 30 млн рублей

Компанию "КТК "Прима" подозревают в хищении 30 млн рублей. Ее руководителя поместили под домашний арест.

Следователи возбудили уголовное дело по факту мошенничества с деньгами потребителей, которые шли в счет уплаты за горячее отопление и водоснабжение. Главным подозреваемым стал 68-летний руководитель компании "КТК "Прима" Чеслав Барнатович.

По предварительным данным, сотрудники компании "Прима" создали необоснованную задолженность перед МУП "Теплосеть" в сумме около 30 млн рублей, в итоге, их похитил задержанный, сообщает Федеральное агентство новостей.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статьям УК РФ "Мошенничество" и "Злоупотребление полномочиями". Руководитель компании частично признал свою вину. Теперь он предстанет перед судом.

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