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13:39   9 Февраля 2021
Политика

В МИД РФ назвали цель встречи сотрудников ФБК с представителями Запада

В МИД РФ назвали цель встречи сотрудников ФБК с представителями Запада

МИД РФ прокомментировал встречу соратников блогера Алексея Навального из "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК, иноагент в РФ) с представителями НАТО. Об этом сообщают СМИ.

По словам официального представителя российского МИД Марии Захаровой, сотрудники ФБК встретились с представителями НАТО с целью дестабилизировать обстановку в России.

Ранее в дипведомстве заявили, что сторонников Навального можно считать предателями, если они обсуждают введение санкций против РФ с Западом.

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#захарова #навальный #мид рф

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