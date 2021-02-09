В МИД РФ назвали цель встречи сотрудников ФБК с представителями Запада

МИД РФ прокомментировал встречу соратников блогера Алексея Навального из "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК, иноагент в РФ) с представителями НАТО. Об этом сообщают СМИ.

МИД РФ прокомментировал встречу соратников блогера Алексея Навального из "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК, иноагент в РФ) с представителями НАТО. Об этом сообщают СМИ.

По словам официального представителя российского МИД Марии Захаровой, сотрудники ФБК встретились с представителями НАТО с целью дестабилизировать обстановку в России.

Ранее в дипведомстве заявили, что сторонников Навального можно считать предателями, если они обсуждают введение санкций против РФ с Западом.