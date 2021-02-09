13:39 9 Февраля 2021Политика
В МИД РФ назвали цель встречи сотрудников ФБК с представителями Запада
МИД РФ прокомментировал встречу соратников блогера Алексея Навального из "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК, иноагент в РФ) с представителями НАТО. Об этом сообщают СМИ.
МИД РФ прокомментировал встречу соратников блогера Алексея Навального из "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК, иноагент в РФ) с представителями НАТО. Об этом сообщают СМИ.
По словам официального представителя российского МИД Марии Захаровой, сотрудники ФБК встретились с представителями НАТО с целью дестабилизировать обстановку в России.
Ранее в дипведомстве заявили, что сторонников Навального можно считать предателями, если они обсуждают введение санкций против РФ с Западом.