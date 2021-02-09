Доходы главного хирурга США возмутили граждан страны

Врача подозревают в лоббировании интересов крупных компаний.

Американские СМИ заподозрили в лоббировании интересов крупного бизнеса и предвзятости Вивека Мурти, выбранного Джо Байденом на должность главного хирурга США. Стало известно, что хирург заработал в прошлом году более двух миллионов долларов на пандемических консультациях для корпораций, сообщает американское издание Breitbart.

Некоторые из кандидатов Байдена подали финансовую декларацию, в том числе и Мурти, который, по данным Politico, заработал миллионы, консультируя различные компании, в том числе в отраслях, которые серьезно пострадали от пандемии.

«Хирург заработал почти 550 000 долларов на консультации для Netflix (стриминговый сервис — прим. ред.), $ 410 000 на консультации для Airbnb (сервис для поиска жилья — прим. ред.), $ 400 000 на консультировании Carnival Cruise Line (туристическая компания — прим. ред.) и около 300 000 долларов на консультации для Estee Lauder (косметическая компания — прим. ред.)», — сообщает издание.

Исполнительный директор проекта в сфере эффективного госуправления «Вращающиеся двери» в Центре экономических и политических исследований США Джефф Хаузер заявил, что «плохо иметь главного хирурга, который связан с крупными организациями, так как он обязан быть непредвзятым».

В отличие от инвестиций и платных выступлений, консультирование, объясняет Хаузер, «вызывает беспокойство», потому что «предполагается, что вы должны думать с точки зрения интересов корпорации, а это создает определенную предвзятость».

Тем не менее анонимный чиновник сообщил Politico, что совсем неудивительно, что подобные организации обращаются к Мурти за советом, особенно с учетом его статуса «ведущего эксперта в своей области».

«Конечно же, его советы относительно того, как обезопасить людей, пользовались большим спросом, особенно в то время, когда американцы не могли рассчитывать на то, что действующая администрация президента скажет полную правду о пандемии», — заявил анонимный чиновник.

Ранее Бюджетное управление Конгресса США спрогнозировало всплеск безработицы из-за COVID-19 и новых указов Байдена, которые дают «зеленый свет» потоку трудовых мигрантов.