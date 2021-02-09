Мачеха из Тувы "заказала" восьмилетнюю падчерицу ради двух квартир

Сотрудник полиции Тувы исполнил роль "киллера" для жительницы города Кызыл, которая ради наследства хотела избавиться от несовершеннолетней дочери своего умершего мужа.

Сотрудник полиции Тувы исполнил роль "киллера" для жительницы города Кызыл, которая ради наследства хотела избавиться от несовершеннолетней дочери своего умершего мужа.

Женщина искала человека, который мог бы выполнить ее "заказ". За преступление она пообещала награду в 180 тыс. рублей. Злоумышленница передала "исполнителю" в качестве аванса 10 тыс. рублей, а также электрошокер и рассказала, где обучается и проживает девочка, сообщает пресс-служба ведомства.

Чтобы подтвердить исполнение незаконных действий, "киллер" предоставил местной жительнице постановочное изображение и шапку ребенка. Позже 61-летнюю пенсионерку задержали, возбудив против нее уголовное дело по ст. 105 УК РФ "Убийство". Местный суд уже избрал для предполагаемой преступницы меру пресечения в виде заключения под стражу.