13:23 9 Февраля 2021Политика
Госдума рассмотрит принятие устава Международной организации по миграции
Российский президент Владимир Путин внес на обсуждение Госдумы устав Международной организации по миграции.
Российский президент Владимир Путин внес на обсуждение Госдумы устав Международной организации по миграции.
В августе 2020 года Путин поручил оформить членство России в МОМ. Помимо этого президент отдал соответствующие распоряжения МВД, МИД, Минздраву и Минтруду России, которых обязал "обеспечить эффективное участие России в работе" международной организации с учетом национальных интересов страны.
Деятельность МОМ направлена на развитие международного миграционного законодательства, развитие диалога по вопросам миграционной политики и защиты прав мигрантов.