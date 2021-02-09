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13:23   9 Февраля 2021
Политика

Госдума рассмотрит принятие устава Международной организации по миграции

Госдума рассмотрит принятие устава Международной организации по миграции

Российский президент Владимир Путин внес на обсуждение Госдумы устав Международной организации по миграции. 

В августе 2020 года Путин поручил оформить членство России в МОМ. Помимо этого президент отдал соответствующие распоряжения МВД, МИД, Минздраву и Минтруду России, которых обязал "обеспечить эффективное участие России в работе" международной организации с учетом национальных интересов страны.

Деятельность МОМ направлена на развитие международного миграционного законодательства, развитие диалога по вопросам миграционной политики и защиты прав мигрантов.

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#госдума #путин #миграция

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