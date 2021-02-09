Браузер Google Chrome больше не будет работать на старых компьютерах

Американская компания Google выступила с заявлением о прекращении работы своего фирменного браузера на процессорах.

Американская компания Google выступила с заявлением о прекращении работы своего фирменного браузера на процессорах.

Пользователи Chrome 89 и более свежих версий вскоре начнут получать предупреждение о прекращении поддержки. Компания подчеркнула, что больше не будет предпринимать попыток по установке браузеров на на старые компьютеры. Речь идет о процессорах эпохи до Intel Core 2 Duo, например Intel Atom и Celeron M.

MSPowerUser пишет, что разработчики Google отказываются от всех процессоров x86, которые не имеют минимальной поддержки SSE3 (Supplemental Streaming SIMD Extensions 3). Большинство устройств, выпущенных после 2005 года поддерживают данную комбинацию, поэтому на них продолжит работать браузер Chrome.