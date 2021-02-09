Полиция задержала подозреваемого в попытке поджога мэрии Кингисеппа

В Ленинградской области задержали подростка, бросившего 23 января бутылку с зажигательной смесью и кирпич в здание администрации Кингисеппского района.

В Ленинградской области задержали подростка, бросившего 23 января бутылку с зажигательной смесью и кирпич в здание администрации Кингисеппского района.

Силовики задержали в Ленинградской области подозреваемого в попытке устроить поджог в администрации Кингисеппского муниципального района 23 января. Им оказался 17-летний студент Волховского техникума.

Сообщается, что юноша метнул в здание мэрии "коктейль Молотова", который не долетел до стены. Инцидент зафиксировали видеокамеры. После содеянного он подобрал кирпич и бросил его в окно. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело.

В России прошли незаконные акции в "поддержку" блогера Алексея Навального. В отношении целого ряда провокаторов, участвовавших в протестных мероприятиях, возбуждены уголовные дела.