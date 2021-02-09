В МИД РФ считают сторонников ФБК агентами влияния

Спикер МИД РФ Мария Захарова осудила деятельность сторонников скандально известного блогера Алексея Навального и призвала не причислять их к оппозиции.

Спикер МИД РФ Мария Захарова осудила деятельность сторонников скандально известного блогера Алексея Навального и призвала не причислять их к оппозиции.

По словам спикера российского внешнеполитического ведомства, деятельность сторонников Навального резонно называть "предательством" в связи с их активной антироссийской деятельностью: те активно обсуждают введение санкций против Москвы с ЕС и США. Захарова призвала не сравнивать их с оппозицией, тогда как они являются агентами влияния НАТО.

"Это предательство, это банально и пошло", — сказала спикер.

Накануне СМИ стало известно, что сторонники признанного в России иноагентом ФБК участвовали в конференции с представителями Запада, где обсудили антироссийскую политику.