Молодая жена Петросяна оставила ребенка ради поездки в Сочи

Жена юмориста Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова прилетела в теплый Сочи ради работы над новым проектом.

Жена юмориста Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова прилетела в теплый Сочи ради работы над новым проектом.

Супруга шоумена сообщила в своем Instagram, что посетила курорт без мужа и годовалого сына. Поездку девушка совершила по рабочим обстоятельствам и сразу же поспешила заверить хейтеров, что ее наследник не останется без присмотра.

"P.S. Объявление для неравнодушных тетушек, что волнуются за чужих детей. Ваган дома с папой и няней. А я трижды в день на связи с домом по Skype", — написала звезда в микроблоге.

Татьяна Брухунова была помощницей Евгения Петросяна, когда у них завязался роман. Тогда юморист был женат на Елене Степаненко, но вскоре принял решение оставить семью ради молодой любовницы.

Пара оформила отношения в 2019 году, несмотря на 44-летнюю разницу в возрасте. В марте 2020 года у супругов родился наследник — Ваган. Мальчик частенько появляется в Instagram своей мамы и уже пользуется услугами личного стилиста.