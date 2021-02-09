Представитель Кремля подтвердил участие Путина в ежегодном совещании судей

Ежегодное совещание судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов РФ состоится вместе с президентом Владимиром Путиным, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ежегодное совещание судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов РФ состоится вместе с президентом Владимиром Путиным, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, глава государства планирует выступить в начале мероприятия, которое состоится 9 февраля. Песков добавил, что Путин сейчас осуществляет деятельность из резиденции в Ново-Огареве и примет участие в совещании по видеосвязи.