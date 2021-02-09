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13:08   9 Февраля 2021
Политика

Представитель Кремля подтвердил участие Путина в ежегодном совещании судей

Представитель Кремля подтвердил участие Путина в ежегодном совещании судей

Ежегодное совещание судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов РФ состоится вместе с президентом Владимиром Путиным, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, глава государства планирует выступить в начале мероприятия, которое состоится 9 февраля. Песков добавил, что Путин сейчас осуществляет деятельность из резиденции в Ново-Огареве и примет участие в совещании по видеосвязи.

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