Песков назвал отношение Украины к "Спутнику V" позицией абсолютного меньшинства

Представитель Кремля Дмитрий Песков ответил президенту Украины Владимиру Зеленскому о его нежелании закупать российскую вакцину "Спутник V".

Представитель Кремля Дмитрий Песков ответил президенту Украины Владимиру Зеленскому о его нежелании закупать российскую вакцину "Спутник V".

На Украине есть люди, которые хотели бы вакцинироваться российским препаратом, и таких людей немало, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Отношение правительства Украины к российской вакцине он назвал "позицией абсолютного меньшинства".

"Другим больше достанется, спрос глобален", — прокомментировали в Кремле нежелание украинского президента закупать "Спутник V".

Спрос на вакцину российского производства настолько велик, что производитель едва успевает его удовлетворять, добавил Песков. Публикация в научном журнале The Lancet доказывает надежность и эффективность вакцины "Спутник V".