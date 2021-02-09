Власти Латвии ограничили деятельность 16 российских телеканалов

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) принял решение о запрете 16 российских телеканалов на территории Латвии. Об этом сообщил председатель совета Иварс Аболиньш.

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) принял решение о запрете 16 российских телеканалов на территории Латвии. Об этом сообщил председатель совета Иварс Аболиньш.

Согласно полученной информации, под запрет попали REN TV Baltic, NTV Mir Baltic, "НТВ Сериал", "НТВ Стиль" и другие.

По словам Аболиньш, причиной послужило отсутствие представителя телеканалов. На территории Латвии нет лица, которое может от имени владельца дать согласие на распространение программ, уточнил председатель совета. В NEPLP также указали, что владельцы медиаресурсов не изъявили желание продолжить деятельность на территории Латвии.