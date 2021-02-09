Песков не считает изменой родине призыв ФБК ввести санкции против россиян

Призывы соратников Алексея Навального к властям США и ЕС ввести санкции против россиян не являются изменой родине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Призывы соратников Алексея Навального к властям США и ЕС ввести санкции против россиян не являются изменой родине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее представители признанного в России иноагентом ФБК обратились к властям США и Евросоюза с призывом внести в санкционный список ряд российских политиков и бизнесменов.

"Де-юре это не является каким-то противоправным поступком", — сказал Песков, отвечая на вопрос, стоит ли расценивать подобные призывы как государственную измену.

При этом пресс-секретарь российского лидера напомнил, что в Госдуме была озвучена инициатива приравнять подобные действия к преступным деяниям.