12:59 9 Февраля 2021Политика
Песков не считает изменой родине призыв ФБК ввести санкции против россиян
Призывы соратников Алексея Навального к властям США и ЕС ввести санкции против россиян не являются изменой родине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Призывы соратников Алексея Навального к властям США и ЕС ввести санкции против россиян не являются изменой родине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее представители признанного в России иноагентом ФБК обратились к властям США и Евросоюза с призывом внести в санкционный список ряд российских политиков и бизнесменов.
"Де-юре это не является каким-то противоправным поступком", — сказал Песков, отвечая на вопрос, стоит ли расценивать подобные призывы как государственную измену.
При этом пресс-секретарь российского лидера напомнил, что в Госдуме была озвучена инициатива приравнять подобные действия к преступным деяниям.