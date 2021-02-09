Иммунолог раскрыла способ определить силу защитных свойств организма

Клиническая картина поможет увидеть сбои в защитных функциях организма. Об этом рассказала профессор, врач аллерголог-иммунолог Людмила Сизякина.

Клиническая картина поможет увидеть сбои в защитных функциях организма. Об этом рассказала профессор, врач аллерголог-иммунолог Людмила Сизякина.

Ослабленный организм подвержен частым заболеваниям респираторными инфекциями, постоянным обострениям хронических заболеваний, герпесу, появлению гнойников и фурункулов. Эти признаки указывают на брешь в иммунной системе. Найти причину сбоев поможет врач, отметила специалист.

Белковая пища поможет поддерживать здоровье. За устойчивость организма к заболеваниям отвечают эндокринная, нервная и пищеварительная системы, напомнила иммунолог. Укрепить защитные свойства в холодное время помогут такие продукты, как болгарский перец, лук, чеснок и цитрусовые, передает телеканал "360".