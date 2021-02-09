Блинкен оценил возможность возвращения США к голанскому вопросу

Вопрос принадлежности Голанских высот может в перспективе вернуться в повестку Вашингтона. Об этом заявил руководитель Госдепартамента США Энтони Блинкен.

Вопрос принадлежности Голанских высот может в перспективе вернуться в повестку Вашингтона. Об этом заявил руководитель Госдепартамента США Энтони Блинкен.

Глава американского внешнеполитического ведомства отметил, что Голаны являются крайне важной составляющей безопасности Израиля, если не учитывать правовые аспекты. По его словам, США могут вернуться к дискуссиям о принадлежности территорий в случае изменения ситуации в Сирии.

Израиль захватил сирийские Голаны в 1967 году в ходе Шестидневной войны. Совет Безопасности ООН признал контроль еврейского государства над территориями незаконным.

Противовоздушная оборона Сирии ранее отразила ракетную атаку Израиля, говорится в материале телеканала "360".