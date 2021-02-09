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12:53   9 Февраля 2021
Происшествия

Количество погибших в аварии с автобусом в Шардже достигло четырех человек

Количество погибших в аварии с автобусом в Шардже достигло четырех человек

Сотрудники экстренных служба стянуты к месту аварии в эмирате Шарджа, где погибли четыре человека.

По данным местных СМИ, трагедия произошла на трассе, ведущей в сторону города Хор-Факкан на побережье Оманского залива. Установлено, что участником аварии стал автобус. На месте ДТП погибли четыре человека, количество пострадавших превысило два десятка.

В Индии произошла серьезная авария с участием автобуса и грузовика. Число погибших составило 11 человек, семеро госпитализированы с травмами, сообщал ФАН.

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